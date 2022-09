Regionali. Quarto seggio, testa a testa tra Abbate e Monaca

E’ un testa a testa tra il modicano Ignazio Abbate e l’ispicese Paolo Monaca, rispettivamente, di Democrazia Cristiana e di de Luca Sindaco, per il rimanente posto all’Assemblea Regionale Siciliana che spettano alla provincia di Ragusa. Abbate è attualmente in testa anche se la forbice non è ampia nei confronti dell’avversario.

“La cosa è certa, ci sono migliaia di voti annullati che mi hanno danneggiato – dichiara Abbate -. Siamo fiduciosi. Abbiamo trovato il mio nome in altre liste e questo deve fare riflettere su come sono state impostate le schede”.

Salva