Come scegliere l’accappatoio perfetto

L’accappatoio non è solo un accessorio da casa, ma quell’indumento che ti accoglie la sera dopo una lunga giornata di lavoro e una doccia rigenerante, pertanto merita di essere scelto con cura. Una morbida carezza sulla pelle, ecco quello che dovrai sentire ogni volta che lo indossi, optando per un materiale di livello e per un taglio che sia adatto alla tua fisicità.

Vediamo nel dettaglio come scegliere il modello migliore per le proprie esigenze e per la stagione, scegliendo tra le numerose varianti di accappatoi, selezionati e appartenenti ai brand più affidabili del mercato.

Attenzione al materiale scelto

il primo elemento da tenere in considerazione quando si sceglie un accappatoio è il suo materiale. L’essenziale è che questo sia morbido e delicato sulla pelle, resa più delicata dalla doccia e dall’effetto dell’acqua. Una buona spugna deve essere in grado di assorbire in pochi secondi, senza perdere la propria bellezza.

Gli accappatoi moderni sono realizzati anche in altri materiali altrettanto validi, come ad esempio la microfibra, il cotone o il lino, più piccoli una volta piegati e perfetti per essere portati in viaggio o ad esempio in palestra.

Il suggerimento è di compiere un investimento leggermente superiore per quanto concerne questo parametro, in modo che il prodotto possa durare a lungo nel tempo e non doverlo acquistare nuovamente la stagione seguente. Un ottimo esempio di accappatoi che riescono a coniugare qualità ad un prezzo molto interessante sono senza dubbio quelli presenti sul sito di Coin.it.

Valuta la stagione in corso e la pesantezza del tessuto

Il periodo dell’anno è essenziale quando si valuta un indumento, perché non dovrebbe essere lo stesso con un accappatoio. Se il caldo è pressante e ti stai recando in piscina, la versione in microfibra è certamente la migliore sia in termini di spazio sia di comfort sulla pelle.

Molti modelli sono dotati infatti di una pratica bustina per riporre il capo bagnato, così da facilitare il trasporto e non dover bagnare anche gli altri vestiti.

Se invece vuoi acquistare una variante comoda e confortevole per l’inverno, da usare non solo appena fuori dalla doccia ma anche per il relax serale, allora opta per una variante spessa e consistente, in morbido cotone bianco come se fossi all’interno di una spa.

In base al tuo gradimento, potrai scegliere fra il tessuto liscio o quello lavorato, come ad esempio a nido d’ape, perfetto nei colori più accesi e da abbinare con il bagno.

Scegli un colore sempre attuale tra i toni neutri e quelli più accesi

Nell’immaginario collettivo, l’accappatoio è un indumento bianco candido in cotone spesso, ma chi ha detto che non sia possibile optare per una variante diversa e cambiare il colore?

Se desideri rimanere comunque su una versione neutra, allora via libera al beige, all’ecrù e al grigio chiaro, che sono raffinati e si abbinano a ogni genere di bagno, da quello classico a quello in stile nordico.

Se invece la tua personalità è frizzante e ricca di colore, allora via libera alle tonalità più fluo, come il fucsia, il blu elettrico o il verde. Potrai optare per diversi modelli in base alla stagione, cambiando il materiale e le sfumature.

Non è detto che il capo debba essere necessariamente monocolore, è possibile selezionare anche fantasie iconiche come ad esempio quella Missoni, oppure righe raffinate o piccoli disegni delicati.

Il suggerimento è di scegliere una versione che possa piacere non solo nell’immediato ma anche in futuro, quindi osa ma senza esagerare con decori e dettagli che a lungo andare potrebbero stancarti.

Opta per un modello adatto al tuo fisico

L’accappatoio è in realtà uno di quei capi che indossi ogni giorno, quindi è molto importante che ti calzi a pennello, per mantenere il tuo stile tra le mura domestiche.

Pertanto, opta per una soluzione che assecondi la tua figura, non troppo ampia e dalle maniche della giusta lunghezza, altrimenti l’effetto è molto trasandato. Anche l’orlo deve essere sopra il ginocchio, mentre la cintura all’altezza della vita per poter chiudere l’indumento all’uscita dalla doccia.

Non dimenticare che esistono versioni uomo donna e altre unisex, quindi se hai un fisico molto minuto meglio scegliere il primo tipo, mentre se sei più robusto allora potrai spaziare anche con gli altri due.

Non dimenticare i dettagli e le rifiniture di pregio

Un accappatoio che si differenzi dai classici modelli deve possedere delle rifiniture che lo rendono unico e particolare. Parliamo ad esempio di tasche poste sulla parte anteriore, utili per riporre qualche oggetto personale, oppure una cinta in vita a contrasto.

Puoi giocare anche con l’orlo inferiore e con le maniche, così da realizzare un bordo prezioso, magari in colore oro che contrasta con il classico bianco. Un elemento che molti sottovalutano è il collo, che può essere come quello di una giacca da uomo, più ampio oppure minimal, a seconda dello stile che si desidera tenere.

Il materiale deve essere in grado di durare a lungo e sopportare i frequenti lavaggi, allo stesso modo le rifiniture, di pregio ma non troppo delicate.

Personalizza il capo con ricami e decori

Se desideri distinguerti dagli altri non solo con i tuoi outfit ma anche tra le mura domestiche, perché non personalizzare il tuo accappatoio con dei dettagli diversi? Puoi per esempio ricamare le iniziali con un filo a contrasto, oppure scegliere una variante con scritta dietro, come ad esempio quelle dedicate alle spose con la dicitura bride to be.

Opta per un disegno particolare, come un motivo floreale, che copra solo le tasche anteriori oppure la parte posteriore.

Se l’accappatoio è appeso in bagno in una posizione visibile, valuta anche come si sposa con l’arredo circostante e con i colori, senza scegliere un modello che possa contrastare dal punto di vista cromatico.

Se ami variare la biancheria da bagno, acquista modelli simili per tutti i componenti della famiglia, da sostituire con l’alternarsi delle stagioni, così da vivacizzare l’ambiente.

Infine, per un tocco di stile, abbina anche gli asciugamani e la stanza apparirà impeccabile come in una rivista di moda.

