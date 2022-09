Firmato il protocollo di intesa tra Comune di Ragusa e Kiwanis

“A favore e tutela dell’infanzia e dell’adolescenza e per l’istituzione del GA.D.I.A., il Garante per i Diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza”.

“Recita così – afferma il sindaco di Ragusa Peppe Cassì – l’oggetto del protocollo siglato lunedì tra il Comune e il Kiwanis International, organizzazione mondiale al servizio dei bambini e degli adolescenti, nella persona di Ciro Messina, presidente del Kiwanis Club di Ragusa.

Con questo atto il Comune di Ragusa si impegna a dare sostegno a tutte le iniziative ritenute utili a favore e tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Fra queste è prioritaria la nomina del GA.D.I.A., che dovrà avvenire ad opera del sindaco dopo apposito iter amministrativo espletato dagli uffici comunali.

L’Ente comunale fornirà quindi al GA.D.I.A. ogni tipo di assistenza e collaborazione mediante l’area minori del Settore Servizi Sociali.

Al tempo stesso il Kiwanis si impegna a fornire apporto e collaborazione al Comune di Ragusa per la nomina del GA.D.I.A. e a proporre ogni iniziativa utile a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza relativa alla comunità ragusana.

Compiti e funzioni del GA.D.I.A. saranno, tra gli altri: raccogliere notizie riferite a presunti abusi e reati commessi sul territorio contro i minori segnalandoli alle autorità competenti; sensibilizzare e informare sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza; fornire consulenza; segnalare eventuali rischi; mediare in caso di conflitti tra genitori e figli o tra le famiglie e istituzioni; creare una rete di collaborazione tra uffici pubblici, associazioni, autorità giudiziaria”.

