Aeroporti Catania e Comiso. Ryanair riduce voli

Ryanair sta tagliando rotte e frequenze su alcune basi italiane per la prossima stagione invernale che inizierà il 30 ottobre. Tra gli aeroporti coinvolti c’è quello di Comiso, previste riduzioni di frequenza a Catania. La compagnia low cost irlandese è l’unica ormai attiva allo scalo ragusano Pio La Torre. Un nuovo calendario, dunque, fino al prossimo marzo 2023 anche se probabilmente durante il periodo delle festività natalizie ci sarà una rimodulazione con un incremento dettato dall’aumento della domanda.

Il programma di Comiso, prevede, al momento l’eliminazione ad ottobre di tre tratte, nessun volo per Bari dal prossimo 27 ottobre, per Venezia dal 28, per Bologna dal 29. Da novembre, tagli anche ai collegamenti settimanali: Comiso – Milano Malpensa passerà dalle attuali 5 a 2 (ogni lunedì e venerdì); il collegamento Comiso – Bergamo avverrà soltanto il martedì e il sabato; il Comiso – Bruxelles Charleroi scenderà da 3 a 2, il lunedì e il venerdì. I collegamenti giornalieri dall’aeroporto di Comiso a Roma Fiumicino da ottobre saranno 4, per poi scendere a novembre a 2 come tutti gli altri (tratte il venerdì e la domenica).

Bologna-Catania subirà un taglio delle frequenze. Ryanair, ai primi di settembre, ha confermato tutte le rotte per Trapani con 58 voli settimanali. Al momento nessuna rotta cancellata anche a Palermo.

