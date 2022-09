Ragusa, è morto Luciano Di Natale, papà di Sara

E’ deceduto a Ragusa, a 73 anni, Luciano Di Natale. La figlia Sara era morta dopo 10 anni in stato vegetativo nel mese di aprile del 2016. Il 7 febbraio del 2006, Sara aveva 22 anni studiava all’Università di Catania, mangiò una polpetta carica di solfiti comperata in una macelleria di Catania: arresto cardiocircolatorio, shock anafilattico. Poi, per 10 anni, era rimasta in stato vegetativo. Accudita dal padre Luciano e dalla mamma Gabriella, Sara che ha anche un fratello, Edmondo, se ne era andata senza mai risvegliarsi, alimentata e ventilata artificialmente, e la sua famiglia non ha mai smesso di battersi, in contatto anche con le famiglie Welby ed Englaro, per la tutela della autodeterminazione in materia sanitaria, sostenendo il Registro delle disposizioni anticipate di fine vita e il cosiddetto ‘testamento biologicò contro l’accanimento terapeutico.

Salva