Regionali. Giorgio Assenza: incontri a Scoglitti e Pozzallo

Due importanti momenti hanno visto impegnato ieri Giorgio Assenza, deputato regionale e candidato all’Ars per Fratelli d’Italia. A Scoglitti si è infatti svolto l’incontro con gli amici dell’Associazione “Scoglitti Libera”, dai quali lo stesso Assenza è stato invitato. Con loro sono state affrontate le problematiche che affliggono i residenti di Scoglitti, come la mancanza dell’ambulanza medicalizzata e la soppressione del Pte, e le difficoltà che affliggono la marineria. A loro Assenza ha ribadito il proprio impegno e la propria disponibilità.

Subito dopo, a Pozzallo, è stato inaugurato il Comitato elettorale.

“Ringrazio gli amici che in maniera spontanea e gratuita- ha detto Assenza- hanno messo a disposizione questa sede. Mi piace sottolineare, infatti, che tutti i miei comitati sorgono in spazi che voi amici mi avete concesso in maniera completamente gratuita”.

Assenza ha poi ricordato alcuni dei progetti portati avanti dal Governo regionale in questi anni ed ha aggiunto: “proprio voi di Pozzallo state vedendo e avete visto cosa questo Governo è riuscito a fare in materia di viabilità”. A proposito del Porto ha poi ricordato il primo finanziamento che- ha detto- “sicuramente non basta, ma permetterà di avviare dei lavori importantissimi per questa città e i suoi cittadini”.

Lo stesso candidato di FdI all’Ars ha poi sollecitato i presenti ad andare a votare, esercitando questo importantissimo diritto/dovere, incoraggiandoli inoltre a scegliere Fratelli d’Italia in tutte e tre le schede (Camera, Senato e Regionali). “Per quanto riguarda la scheda di colore verde, l’unica nella quale potrete esprimere una preferenza- ha poi concluso- vi invito a scrivere ‘Assenza’, dandomi la possibilità di continuare a lavorare per questo territorio”.

