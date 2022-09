ONU. Guterres: l’umanità sta causando la distruzione del pianeta

Il segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), António Guterres, ha esortato questo venerdì la comunità internazionale ad aiutare il Pakistan, di fronte alla catastrofe climatica associata alle inondazioni che si sono verificate in quel Paese nelle ultime settimane che hanno causato oltre 1300 mort. Guterres ha precisato di essere arrivato nel Paese asiatico per mostrare la sua solidarietà al popolo pachistano, per la sofferenza che le piogge hanno causato. Dopo il suo arrivo sul suolo pakistano, Guterres ha incontrato il primo ministro Shehbaz Sharif e prevede anche di visitare il National Flood Response and Coordination Center, secondo quanto espresso dal portavoce del ministero degli Esteri pakistano, Asim Iftijar. Guterres, visiterà le regioni colpite dalle inondazioni, in particolare le province del Belucistan e del Sindh, dove parlerà e si intratterrà con i soccorritori e le persone colpite dai nubifragi. Dal 14 giugno scorso, le piogge monsoniche che hanno colpito il Pakistan hanno causato quasi 634.000 sfollati, secondo quanto riferito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). In questo senso, Guterres ha annunciato che l’umanità ha dato il via a una guerra contro la natura, riflettendo sulla distruzione che il cambiamento climatico sta causando al pianeta.

Salva