Xi Jinping: una grande perdita la morte della Regina per U.K.

Xi Jinping dopo aver ha ricordato l’amore degli inglesi per la loro regina nel suo messaggio di cordoglio al successore re Carlo III , ha espresso il suo dolore a nome suo e del popolo cinese per la morte della monarca. Nella sua lettera, il presidente ha espresso le sue condoglianze alla famiglia reale, al governo e ai cittadini britannici, in quella che ha descritto come una “grande perdita”. Elisabetta II aveva ha visitato la Cina nel 1986, visita ricambiata nel 2015 quando aveva ricevuto con tutti gli onori il presidente cinese a Buckingham Palace. Il presidente cinese ha sottolineato l’importanza di sviluppare un percorso sano e stabile nelle relazioni bilaterali e ha sostenuto le opportunità di continuare il buon rapporto con gli scambi diplomatici che durano da oltre 50 anni tra i due paesi. Elisabetta II è stata la prima monarca britannica a recarsi presso il gigante asiatico, visitando i famosi siti storici e culturali cinesi come la Grande Muraglia e gli stupefacenti Guerrieri di Terracotta. La regina Elisabetta II ha regnato per 70 anni e ha stabilito la leadership più lunga della storia recente. Al suo posto designato fin dall’età di tre anni il figlio Carlo III.

Salva