Modica Calcio. Inizia il campionato, le parole di Mattia Pitino

Mattia Pitino, una delle tre espressioni della proprietà del Modica calcio, assieme a Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo, vive in ‘trepidante attesa’, l’inizio del campionato. Alla loro prima esperienza al vertice rossoblù, i tre hanno fatto il double: Campionato e Coppa. Una società ambiziosa, il Modica, che vuole continuare sul solco tracciato una stagione fa e che punta ancora in alto. Senza presunzione ma con la consapevolezza di mezzi e programmazione: “Le sensazioni sono decisamente positive e non ci mancano entusiasmo e voglia di far bene”, spiega Mattia Pitino. Premesse d’obbligo di una società che traccia il suo programma senza indulgere nel facile proclama quanto invece, cadenzando i propri passi con oculata serenità. “Anche quest’anno – dice Pitino – con Danilo e Salvo, abbiamo pensato al Modica in linea con le nostre ambizioni e stiamo allestendo il nostro instant team. Tuttavia, e mi sembra pure logico e com’è normale che sia ad inizio stagione, il ‘cantiere’ è ancora aperto e chi si occupa della costruzione tecnica, sta lavorando per mettere su una rosa competitiva e completare l’organico, creando il gruppo giusto che rappresenterà Modica nel massimo campionato dilettantistico siciliano”. Parlare di obiettivi, nel giorno di inizio campionato, è certamente d’obbligo: “Il nostro principale obiettivo – spiega Mattia Pitino – resta sempre quello di trasferire a tutte le componenti del Modica calcio, dai giocatori ai tecnici, ai dirigenti di ogni livello e responsabilità, la mentalità di dare e fare il massimo, di primeggiare in campo e fuori, sempre nel rispetto assoluto dei valori di questo sport. Ragioniamo con ottimismo, lavoriamo con costanza e consapevolezza dei nostri mezzi”. Il DNA del Modica calcio? “Il nostro DNA è questo, semplicemente questo – conclude il suo pensiero/augurio di inizio campionato, Mattia Pitino – Io, Danilo e Salvo, siamo certi che se sarà recepito da tutto l’ambiente rossoblù, i risultati arriveranno… e la piccola esperienza già acquisita, ce lo conferma!”

