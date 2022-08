Calcio, al Frigintini arriva il centrocampista Ruscica

Il Frigintini Città di Modica si assicura le prestazioni del forte centrocampista Enrico Ruscica di San Michele di Ganzari. Ha vestito le maglie di Valguarnera con vittoria del campionato di promozione, del Caltagirone per 7 anni da capitano, Santa Croce con vittoria play off, Aquila San Michelese con vittoria del campionato ,nel Vittoria e Palagonia ì Eccellenza e poi Piazza Armerina e Fc Gela.

Esperienza, tecnica e duttilità, un jolly per Mister Samuel Buoncompagni, che va a rinforzare la parte nevralgica del campo.

