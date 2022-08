Prosegue il precampionato del Modica Calcio

Prosegue la preparazione del Modica Calcio in vista dell’inizio del campionato di Eccellenza 2022-2023.

Alle attività quotidiane dedicate alla tattica ed alla preparazione atletica, i rossoblu di Giancarlo Betta aggiungono anche gli allenamenti congiunti con altre formazioni, che rappresentano importanti occasioni di confronto ed analisi.

Dopo il test contro il quotato Messina, in questa settimana la squadra modicana è stata dapprima ospite del Santa Croce e poi, domenica, ha ospitato al “Vincenzo Barone” il Vittoria.

Si è trattato di due allenamenti congiunti che hanno fornito a mister Giancarlo Betta delle indicazioni utili sia sul piano tattico, permettendo anche alla società rossoblu di avviare riflessioni sull’organico messo a disposizione dello staff tecnico.

Particolarmente convincente si è rivelato essere il test casalingo di domenica contro i biancorossi vittoriesi, che ha visto i modicani avere la meglio nella partitella conclusiva con il punteggio di 3-0 grazie al goal di Mauricio Aquino ed alla doppietta di Kolawole Agodirin.

Dopo questo lunedi di riposo, per il Modica Calcio si preannuncia una settimana intensa di allenamenti che vedrà, tra gli altri, l’allenamento congiunto con il Pro Ragusa in programma giovedi alle 17.30

Domenica poi i rossoblu sono chiamati al primo impegno ufficiale della stagione: l’andata del primo turno di Coppa Italia regionale che li vedrà affrontare in trasferta, domenica alle ore 16.00, il Santa Croce allenato da Gaetano Lucenti, vecchia conoscenza del calcio modicano.

Il ritorno del primo turno di Coppa Italia si svolgerà invece al “Vincenzo Barone” mercoledi 7 settembre alle ore 15.30.

