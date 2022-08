Assostampa Ragusa esprime cordoglio per la prematura scomparsa del collega giornalista Giorgio Antonelli.

Giorgio aveva da poco compiuto 60 anni ed ha combattutto per anni contro una brutta malattia.

Uomo gentile e ironico, collega arguto, ha collaborato con la Gazzetta del Sud raccontando della sua città. È stato anche addetto stampa della Nova Virtus Ragusa.

Appassionato di pallacanestro, ha arbitrato in Serie C, in B e A2/F.

Nel 2011 è stato nominato arbitro benemerito.

