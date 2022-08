Conferenza stampa Udc: presentati i capilista

Si è svolta ieri la conferenza stampa del gruppo parlamentare Udc indetta da Toto Cordaro e Decio Terrana, durante la quale è avvenuta la presentazione dei candidati alle elezioni regionali del 25 settembre. Svelati i capilista in otto province su nove, con l’eccezione di Messina dove ancora la decisione non è stata presa: Cordaro correrà a Palermo, Terrana ad Agrigento, Mimmo Turano ed Eleonora Lo Curto a Trapani, Ignazio Abbate a Ragusa, Giovanni Bulla a Catania, Silvio Scichilone a Caltanissetta, Giuseppe Carta a Siracusa e Nino Mancuso a Enna.

Durante la conferenza è intervenuto l’assessore al Territorio Cordaro affermando che il partito dello scudo crociato correrà con il proprio simbolo alle imminenti regionali, smentendo le voci di un presunto patto che avrebbe comportato la sparizione del simbolo nell’Isola:

“Si è parlato di accordi con altri partiti, ma vogliamo smentire le voci di tali accordi e vogliamo dire che l’Udc, col suo glorioso simbolo che trova ancora grande fiducia nella nostra gente di Sicilia, presenterà le liste in tutti e 9 collegi provinciali. Quello che è successo ieri è suonato come campanello d’allarme in un momento delicato di questa campagna elettorale e della vita politica della nostra Regione”.

Anche il segretario regionale dell’Udc Decio Terrana è intervenuto sulle ultime vicende: “capiremo se i voti dell’Udc servono agli alleati per far vincere il candidato Schifani”, ha dichiarato Terrana.

Cordaro ha ribadito l’importanza in regione del simbolo di partito, già determinante nella corsa al Comune di Palermo con l’appoggio a Roberto Lagalla: “Stiamo costruendo liste fortissime in tutti e nove i collegi provinciali. Siamo consapevoli del momento delicato che sta vivendo la Sicilia a livello politico, ma sono certo che Schifani sarà un ottimo presidente per la sobrietà e l’equilibrio istituzionale che da sempre lo contraddistinguono”, sottolinea l’assessore, che poi rivolge un pensiero anche al grande escluso nella corsa a Palazzo d’Orleans, il suo attuale governatore regionale: “Sono orgoglioso di come Nello Musumeci abbia restituito dignità e prestigio alle istituzioni siciliane: il nostro obiettivo ora è costruire attorno a Schifani una grande squadra, che prosegua il rapporto iniziato in questi cinque anni”.

