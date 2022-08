Sospensione attività edilizia e lavori rumorosi a Marina di Modica, Maganuco e centro storico

Il Commissario Straordinario del Comune di Modica ha emesso in data odierna un’ordinanza di sospensione dell’attività edilizia e dei lavori rumorosi nel centro storico cittadino e in località Marina di Modica e Maganuco a partire dal 13 agosto e fino al 20 agosto prossimo.

L’ordinanza è stata emessa a causa delle numerose lamentele di quest’ultimo periodo in cui avviene un notevole afflusso turistico da parte di persone e famiglie che scelgono i nostri luoghi per ragioni climatiche e di quiete, che consente loro di avere periodi di riposo dalla routine quotidiana. Ho ritenuto pertanto doveroso – ha dichiarato il Commissario Straordinario – venire incontro a tali esigenze quantomeno nel periodo di massima affluenza turistica estiva, in altre parole nel mese di agosto e in particolare nella settimana di ferragosto.

Poiché la presenza nel centro storico di Modica e in località Marina di Modica e Maganuco di cantieri edili di edilizia privata mal si concilia con l’alta presenza di turisti e residenti, perché gli stessi producono rumori molesti durante l’intera giornata lavorativa, generando intralcio alla circolazione stradale, già intensa per via delle numerose autovetture e altri mezzi di locomozione presenti sulle strade, causando possibili ingorghi e disagi con ulteriore pericolo per la pubblica incolumità, con riferimento al notevole passeggio (pedonale e ciclabile) da parte di turisti, famiglie, bambini e anziani, che caratterizzano il centro storico di Modica e le frazioni di Marina di Modica e Maganuco in questo periodo dell’anno.

