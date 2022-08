Il giovane calciatore modicano Giorgio Mallia approda al Crotone

Continua la crescita del giovane calciatore Modicano, classe 2007, cresciuto nella società Real Modica, che dopo l’anno trascorso tra le fila della Vibonese, adesso rimane in Calabria ma stavolta con gli under 16 del Crotone (società di Lega Pro)

Grande soddisfazione da parte della società modicana che vede la crescita di un ‘altra “promessa” del calcio locale, che anno dopo anno si arricchisce sempre di più e che oggi raggiunge questo altro traguardo per la crescita del promettente difensore Modicano.

Giorgio come detto andrà ad aggregarsi a partire da fine agosto con gli under 16 del Crotone per affrontare il campionato Allievi Nazionali (una bella “vetrina”) riservato alle squadre di Lega Pro.

