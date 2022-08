Non si è trattato di un atto vandalico ma di un incidente. La panchina del sagrato di Piazza San Giovanni a Ragusa non è stata danneggiata da ignoti vandali ma ha subito un crollo per l’usura dopo che una signora si ci era seduta insieme al figlio e per poco i due non si sono fatti male. La panchina è già stata ripristinata. Era stato il sindaco a parlare di una panchina “vergognosamente vandalizzata”.

I fatti sono stati diversi.

