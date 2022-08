“Estate Iblea 2022” entra nel vivo a Marina di Ragusa

Nel periodo ferragostano, in concomitanza con i festeggiamenti di Santa Maria di Portosalvo, entra nel vivo a Marina di Ragusa, il programma di Estate Iblea 2022 con il concerto di Mario Biondi, giorno 12 agosto, già in sold-out, con tutti i posti disponibili esauriti.

Il 13, alle 21.30, in piazza Duca degli Abruzzi, il comico e cabarettista Uccio De Santis, nell’ambito degli spettacoli di “Marina ride e… canta”, allieterà gli spettatori con le esilaranti gag che caratterizzano la sua comicità.

La serata del 14, “Notte di Ferragosto”, sarà dedicata alla disco music. A partire dalle ore 22, la spiaggia del Porto si trasformerà in discoteca dove si alterneranno DJ che proporranno ai dancer la migliore musica del momento.

Il 16 agosto, sempre in piazza Duca degli Abruzzi alle 21.30 e nell’ambito di “Marina ride e… canta”, il duo comico Matranga & Munafò, porterà una nuova ventata di allegria. Gli spettacoli sono a ingresso libero.

“Siamo entrati nel vivo dell’Estate Iblea – dichiara l’assessore al turismo e spettacolo Ciccio Barone – con tanti spettacoli importanti che ci accompagneranno fino alla prima settimana di ottobre”.

