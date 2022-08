Wi-Fi gratuito nel centro storico di Modica

Da qualche giorno è attivo il Wi-Fi libero nel centro storico di Modica e zone limitrofe. Dieci le postazioni che la comunità europea, d’intesa con il comune di Modica ha individuato per la connessione a Internet Free. Chiunque potrà collegarsi a “WiFi4EU” Modica e navigare liberamente in modo gratuito. Il Comune di Modica partecipando al bando, indetto dalla Comunità Europea, è riuscito ad ottenere il finanziamento di 15 mila euro.

Questi i Punti Access Point – Wi-Fi 4EU Modica

1. Palazzo della Cultura – Corso Umberto I; coordinate: 36.85995, 14.76020

2. Ist. Comprensivo Santa Marta Ciaceri – Via Vittorio Veneto 9; coordinate: 36.85562, 14.75916

3. Piazzale Info Point – Piazzale Falcone Borsellino; coordinate: 36.866706, 14.757026

4. Fronte Fontana Artistica – Corso Umberto I, 1; coordinate 36.85636, 14.76017

5. Via Tirella angolo via Vincenzo Albanese; coordinate 36.85587, 14.76063

6. Corso Umberto fronte Piazza Matteotti; coordinate 36.85745, 14.76045

7. Biblioteca – Corso Umberto 239; coordinate: 36.86338, 14.75960

8. Teatro Garibaldi – Via Ritiro, 151; coordinate: 36.86232, 14.75972

9. Corso Umberto I 109; coordinate: 36.85881, 14.76066

10. Comune di Modica – Piazza Principe di Napoli; coordinate: 36.85920, 14.76119

