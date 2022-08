“Birrocco” nel fine settimana a Marina di Modica

Oltre 30.000 presenze fin dalla prima edizione, e ora che è giunto alla settima, dopo due anni di stop dovuto all’emergenza pandemica, “Birrocco” torna a stupirci con un programma ancora più ambizioso. Il festival nasce nel 2013 per celebrare le birre artigianali e il loro accompagnamento ideale, il cibo di strada, ed è organizzato da Ideology in collaborazione con i Comuni di Modica, Ragusa e Gela.

“Birrocco”, già da tempo, ha saputo interpretare la recente passione tutta italiana, e siciliana in particolare, per la birra, offrendo agli appassionati del territorio l’occasione di scoprire e degustare birre artigianali provenienti da tutta Italia. Nel tempo poi il festival ha ampliato la sua offerta, aggiungendo alla degustazione di birra e cibo tipico da produttori selezionati, anche la proposta dei “laboratori sensoriali del gusto”, veri e propri percorsi gourmet tenuti da esperti del settore. Il “Summer Tour” di questa settima edizione si muoverà lungo il litorale della Sicilia sud orientale, in tre tappe (Marina di Modica, Marina di Ragusa e Gela) nel corso del mese di agosto. Questo prossimo weekend sarà la volta di Marina di Modica, già coinvolta nella precedente edizione: appuntamento dal 5 al 7 agosto, con i migliori birrifici siciliani, e non solo. Vasta anche la proposta food, che si presenta come un viaggio tra i sapori del cibo siciliano, dal Ragusano al Palermitano, dal Catanese al Siracusano, dal Gelese al Trapanese. Inoltre, in linea con le preferenze e le esigenze diverse di un pubblico variegato, è prevista anche un’offerta vegetariana e senza glutine. Da sempre la musica è la coprotagonista del festival grazie al coinvolgimento di artisti nazionali e internazionali e anche stavolta si dimostra all’altezza, ecco dunque la line up di questa tre giorni “spumeggiante”: danno il via al weekend Ivan Cappello & Rtm con Daniele Scalone venerdì 5 agosto. Sabato 6 agosto alla consolle Giovanni Massari e si conclude in bellezza domenica 7 agosto con dj Yanez (official dj Shakalab). Informazioni dettagliate sui canali social e sul sito web www.birrocco.it

