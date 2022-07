Il Vescovo di Noto convoca presbiterio diocesano. Trasferito?

Il Vescovo di Noto, Antonio Staglianò, pronto per Roma. L’ipotesi( allo stato) è avvalorata dalla straordinaria convocazione per domani, venerdì, alle 12, presso la Cattedrale netina, dell’intero presbiterio diocesano, i diaconi e i consacrati. Da settimane circola voce di una chiamata a Roma di Staglianò, mai confermata dall’interessato, per ovvie ragioni, ma che pare sia diventata concreta.

Per l’occasione è stata rinviata la conferenza stampa di presentazione del Festivan di Pop-Theology fissataa sempre per venerdì, alle 11.

Rimane confermato il festival in programma per il prossimo 5 5 agosto, alle 21, sul sagrato del SS. Salvatore, a Noto.

