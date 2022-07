Modica Calcio. Arriva il 22enne Charles King.

Prosegue la campagna di rafforzamento dell’organico del Modica Calcio. Mentre al Centro Sportivo Airone i riconfermati e i neo acquisti, agli ordini di mister Giancarlo Betta, hanno avviato da lunedi la fase di preparazione al campionato, i dirigenti della società di Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo continuano a sondare il mercato alla ricerca delle migliori risorse per allestire una rosa competitiva ed in linea con gli obiettivi stagionali dei rossoblù.

L’ultimo arrivo in casa Modica Calcio, in ordine di tempo, è il centrocampista Charles King. Classe 2000, liberiano di nascita ma naturalizzato italiano, ha militato per quattro stagioni agonistiche nelle fila della Pro Favara, risultando tra i principali artefici dell’ottima stagione della squadra agrigentina, conclusasi ai play off del girone A del campionato di Eccellenza.

L’arrivo di Charles King rappresenta la conferma di quanto dichiarato dal Direttore Generale rossoblù, Pino Rigoli nel corso della conferenza stampa svoltasi sabato mattina presso la sede societaria. “Stiamo lavorando per puntellare il centrocampo con un paio di acquisti – aveva anticipato Rigoli – e per consentire al mister Betta di avere a disposizione, nel più breve tempo, la rosa al completo”.

Intanto la società continua nell’opera di fidelizzazione della tifoseria.

Domani 28 luglio alle ore 11 presso l’hotel Torre del Sud è prevista una conferenza stampa per illustrare i dettagli della campagna di abbonamenti per la stagione 2022-2023.

Si prospetta una campagna ricca di novità ed estremamente accattivante che conquisterà il cuore degli appassionati rossoblù.

Sarà anche l’occasione per la presentazione delle nuove maglie che saranno indossate nelle gare del campionato di Eccellenza stagione 2022-2023, che ricalcano la tradizione con uno sguardo alle celebrazioni per il 90esimo anno di vita della Società della Contea.

