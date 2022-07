Sicilia, niente caccia anticipata al primo settembre

La terza sezione del Tar di Palermo ha sospeso Niente apertura della caccia anticipata al primo settembre e l’addestramento cani sin da agosto. Ne danno notizia le associazioni che avevano presentato il ricorso, Enpa, Lac, Legambiente Sicilia, Lndc Animal Protection, Lipu e Wwf Italia, a seguito sentenza della terza sezione del Tar di Palermo .

La caccia in Sicilia, quindi, potrà aprire non prima della terza domenica di settembre (il 18) come previsto dalla legge nazionale sulla fauna, la n. 157 del 1992, senza nessuna deroga o anticipazione. Inoltre il Tribunale ha sospeso la caccia a tortora e coniglio per l’intera stagione venatoria, in quanto non sono state rispettate dalla Regione le prescrizioni stabilite per limitare il prelievo venatorio di queste due specie».

