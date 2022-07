Santiago Javier De Zan, il nuovo acquisto del Città di Comiso

Il Città di Comiso annuncia il nuovo acquisto: si tratta di Santiago Javier De Zan, difensore, ex Jonica, ex Igea Virtus, un gran colpo per la società Verdearancio.

Qu di seguito la scheda del giocatore

Santiago Javier De Zan

Data di nascita- 14/03/1999

Luogo di nascita- Buenos Aires

Ruolo- Difensore

Peso- Kg 81

Altezza- 1.85

Esperienze Passate: Club Atletico Barracas Central (Argentina); Jonica Fc; Asd Avetrana, Fc Kalundborg (Danimarca); Igea Virtus

“Sono felice di tornare in Sicilia a giocare, afferma De Zan. L’anno scorso mi sono trovato molto bene all’Igea e spero di trovarmi bene anche qui. Non ho esitato ad accettare l’offerta, abbiamo concluso la trattativa in un lampo, perché la società si è dimostrata molto disponibile e ha subito creduto in me. Sono entusiasta e ho tanta voglia di dimostrare, specialmente quest’anno che sarà un campionato lungo e competitivo, ma ci prenderemo molte soddisfazioni”.

Sono stati anche presentati i due hashtag più rappresentativi e che andranno ad accompagnare il Città di Comiso in questo campionato in Eccellenza: #verdearanciosinasce #andreaèqua

