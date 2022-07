Iacono e Aprile selezionati per il Campus Estivo federale

Grande soddisfazione in casa Conad Scherma Modica per la selezione dei propri atleti Ottavia Iacono ed Edoardo Aprile per il campus estivo del progetto federale 3F di fioretto. L’iniziativa rientra in un programma di attività di ricerca e formazione dei talenti del prossimo futuro della Federazione Italiana Scherma. Gli atleti selezionati sono i migliori 16 in ambito nazionale delle categorie ragazzi classe 2009 e allievi classe 2008, che nel corso della stagione si sono particolarmente distinti e ricoprono le posizioni di vertice dei ranking nazionali di categoria. Il campus che si svolge a Sarnano (Macerata), la cittadina marchigiana che ospita da quest’anno anche i raduni della nazionale assoluta, prevede una settimana di allenamento con lo staff di maestri della nazionale giovanile. La settimana di lavoro che aspetta Ottavia ed Edoardo comprenderà preparazione fisica, lezione con i tecnici della nazionale ed assalti con i migliori coetanei d’Italia. Entrambi hanno svolto una stagione molto simile, nella quale hanno sfiorato più volte la finale ad otto nelle prove nazionali, per ultimo il Campionato Italiano nel mese di maggio. L’occasione per loro e per tutti i partecipanti è quella di cominciare a respirare l’aria dei grandi campioni loro beniamini, e avranno certamente l’occasione di alimentare i propri sogni agonistici seguendo i Campionati del Mondo Assoluti del Cairo, che entrano nel vivo con l’assegnazione delle medaglie proprio in questi giorni. A tal riguardo i giovanissimi schermitori modicani avranno l’occasione di tifare anche per il loro beniamino di casa Giorgio Avola. Concluse le giornate preliminari di gara con le qualificazioni, sono stati stilati i tabelloni finali a 64 di eliminazione diretta. Nel fioretto maschile mercoledì 20, Avola ammesso di diritto in quanto numero 13 del ranking internazionale, affronterà al primo turno l’argentino Servello alle 11:40 ora italiana. Sarà possibile seguire la diretta in streaming dai primi turni sul canale youtube della FIE https://fie.org/live ; mentre le fasi finali saranno trasmesse in diretta dalle ore 17.30 su RAI ed Eurosport.

