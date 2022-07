Rifiuti a Modica. Militello presenta esposto in Procura

L’ex assessore e consigliere comunale di Modica, Franco Militello, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Ragusa, per la questione rifiuti. Militello spiega che il TAR di Catania lo scorso 17 giugno ha revocato l’autorizzazione ad operare alla discarica OIKOS di Motta S. Anastasia che raccoglie il rifiuto secco proveniente anche dal territorio di Modica attraverso la Ditta appaltante.

“Da quella data ad oggi si sono creati disagi nella raccolta di altre tipologie dei rifiuti in tutti i punti di raccolta sparsi nel territorio modicano. Si sono formati cumuli di rifiuti di ogni genere che occupano diversi metri di lunghezza 20-25 e 5-6 di larghezza invadendo anche il manto stradale – scrive -. Tali rifiuti giacciono da 1 mese e risultano abbandonati in questo modo (che come quantità possiamo definirli come mega discariche a cielo aperto) e non essendo stati raccolti rappresentano un grave pericolo per la salute pubblica e complice l’aumento delle temperature abbondantemente al di sopra della media stagionale si prefigura un rischio igienico sanitario per i residenti che hanno accanto le loro abitazioni i contenitori”.

L’ex amministratore della Giunta Torchi chiede che siano svolte le opportune indagini, siano individuati i responsabili degli illeciti e se sia possibile intimare al Comune la sospensione dell’invio ai cittadini del pagamento Tari almeno del 50% per l’anno in corso.

