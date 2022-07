Ciclismo. A Darfo Boario si fa valere la Multicar di Vittoria

A Darfo Boario Terme, in occasione dei campionati italiani su strada, l’Asd Multicar Amarù Reiwa Engine ha fatto valere, ancora una volta, le proprie prerogative di squadra capace di adattarsi alle situazioni meno semplici. E così l’intera compagine ha ben figurato dimostrando di avere tutte le carte in regola per chiudere la stagione nella maniera migliore. “Eravamo presenti – dice il diesse Gianpiero Pitino – con Salvo Caruso, vincitore di sei gare nel 2022 per quanto riguarda la categoria Esordienti oltre che con Matteo Verdirame, campione regionale a cronometro, titolo conquistato nel mese di aprile a Pergusa. Poi, sempre nella stessa categoria, anche Corrado Spataro. Per quanto riguarda gli Allievi, invece, abbiamo portato Giuseppe Carmeni, plurivittorioso in Sicilia, con cinque successi, ed Emanuele Cataudella, protagonista di una vittoria a Messina. Quindi, anche Nunzio Fallo che si è sempre piazzato nei primi cinque posti in questa fase della stagione, dando prova di essere pronto a conquistare qualcosa di importante. Per il resto, ci siamo confrontati con una concorrenza molto agguerrita ed era necessario prendere il passo di corridori gettonati”. In questo fine settimana, il gruppo esordienti sarà di scena a Poggio a Caiano, in provincia di Prato, in Toscana, mentre gli allievi effettueranno un continuo della preparazione in altura per preparare al meglio la fase finale della stagione.

