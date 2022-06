Scicli, Caterina Riccotti: “Faremo opposizione costruttiva”

Caterina Riccotti, il giorno dopo. Assieme alla sua coalizione, la sfidante al ballottaggio per la candidatura a sindaco di Scicli rivolge un sentito ringraziamento ai numerosi cittadini che, sin dal primo momento, hanno creduto in ciò che si è costruito oltre a ringraziare chi, aggregandosi strada facendo, ha fatto crescere l’entusiasmo e la partecipazione nei confronti del progetto proposto. “Abbiamo detto, fin dall’inizio – sottolinea Caterina Riccotti – che la nostra era una squadra per governare e non semplicemente per vincere e con questa squadra siamo arrivati fino alla fine. Il non apparentamento ci ha penalizzati? Noi crediamo di no. E poi con quale coalizione dovevamo apparentarci? Con chi era a festeggiare la vittoria di Marino? Eravamo già certi che ciò sarebbe accaduto. Siamo oggi ancora più convinti di ieri che la strada maestra è fatta da uomini e donne che credono nel rinnovamento politico reale e non apparente. Adesso ci prepariamo ad un’opposizione costruttiva e saremo più attenti che mai alle istanze della città. La strada non è finita ma appena iniziata. Auguriamo un buon lavoro al neosindaco e alla sua squadra”.

La vicesindaco designata, Marianna Buscema, dal canto suo aggiunge: “Lavoreremo per far sentire la politica più vicino possibile ai cittadini perché purtroppo ancora una volta il non voto è stata la scelta maggiore degli sciclitani e di tutto questo occorre prenderne atto. Ma non vogliamo accampare scusanti. Accogliamo il risultato e ci siamo già messi sin da subito al lavoro per cercare di costruire un’opposizione competente e propositiva. Saremo vigili e attenti perché Scicli è una realtà in costante crescita che non può più permettersi passi falsi. Diciamo ancora una volta grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto”.

Salva