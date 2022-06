E’ uscito per miracolo illeso dall’abitacolo della sua auto uno sciclitano che, per cause da stabilire (forse un colpo di sonno) poco dopo le due della scorsa notte, è finito strada in Via Ospedale a Scicli. La sua Audi è volata giù dal ponte finendo nel sottostante alveo del torrente Modica-Scicli. Sul posto il 118, i carabinieri e vigili del fuoco di Modica.

