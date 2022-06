Qualcuno di noi….di Luisa Salomè

Qualcuno di noi potrebbe dire perchè in Sicilia solo il 40% dei cittadini ha votato?. Qualcuno potrebbe spiegare perchè politici e partiti non si occupano della gente che non vota e festeggiano tra loro i quattro voti che riescono a racimolare? Qualcuno di noi potrebbe spiegare perchè i politici di oggi si accontentano, si rassegnano di ciò che rimane di una democrazia agonizzante?. Qualcuno potrebbe spiegare come in questo deserto dell’uguale l’eccelso si confonde con il mediocre? Qualcuno di noi dovrebbe urlare perchè una società ambigua produce un’ideologia liquida dove di trasversale c’è solo il vuoto? Qualcuno di noi disperatamente dovrebbe chiedere perchè si è persa l’illusione per la società. Qualcuno dovrebbe indignarsi per una politica senza identità e senza idee? Qualcuno dovrebbe parlare del perchè si vota solo per simpatía, per amicizia. Qualcuno di noi crede di appartenere ad una squadra politica brava, discreta che non ha, però, prodotto risultati concreti per la gente. Qualcuno di noi crede innocentemente che l’opposizione deve rimanere zitta per i cinque anni della maggioranza, come se fosse un vaso che adorna un angolo marcito della democrazia? Qualcuno di noi crede che si può fare politica senza tenere in considerazione la gente, in un’abitazione chiusa, come tra amici?. Tanti di noi certamente identificano chi dissente come un nemico, un disturbatore dello Status Quo. Molti di noi crediamo, erroneamente, che la politica si fa tre mesi prima delle elezioni. Magari abbiamo dimenticato il perchè vogliamo fare politica, forse abbiamo perso ogni illusione e qualcuno di noi dovrebbe ammetterlo.

Luisa Salomè

