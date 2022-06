Modica. Il Commissario Ficano incontra Presidente Consiglio e Capigruppo Consiliari

Incontro informale ieri pomeriggio a Palazzo San Domenico, tra il Commissario del comune di Modica Domenica Ficano, il Presidente del Consiglio comunale e Capigruppo consiliari. Il Commissario ha voluto sentire direttamente le parti interessate per capire qual è la situazione attuale in seno alla civica assise.

Dopo un confronto cordiale, in cui sono state rappresentate alcune proposte, ritenute importanti e che andrebbero fatte nei tempi giusti, il Commissario si è reso disponibile ad approfondire le proposte, che verranno da volta in volta valutate e condivise, se rientrano nell’interesse della città. Al termine dell’incontro, il Presidente del C.C. e i capigruppo consiliari, hanno esternato la piena collaborazione di tutto il Consiglio comunale e nello stesso tempo hanno voluto donargli il Giuramento di Castronovo, come segno di ben venuto a Palazzo di Città.

Salva