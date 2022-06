La Cina esorta i BRICS a rafforzare la sicurezza internazionale

Il governo cinese ha chiesto dì aumentare gli sforzi per raggiungere una maggiore stabilità internazionale. L’ ha fatto nel quadro di un incontro con i rappresentanti della sicurezza nazionale dei paesi membri del gruppo Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) uno dei principali modelli di cooperazione Sud-Sud. Il direttore dell’Ufficio della Commissione per gli Affari Esteri del Partito Comunista Cinese, Yang Jiechi, ha sottolineato che la Global Security Initiative è “una linea guida importante per costruire un mondo di pace duratura e sicurezza universale”. Il diplomatico asiatico ha esortato i paesi membri a raggiungere un maggiore coordinamento e solidarietà per affrontare le minacce presenti e future e raggiungere “una sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile”. All’incontro hanno partecipato anche il Ministro della Sicurezza Istituzionale del Brasile, Augusto Heleno; il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev; il Consigliere per la Sicurezza Nazionale dell’India, Ajit Doval e il Ministro della Presidenza del Sud Africa, Mondli Gungubele. I rappresentanti hanno sostenuto il coordinamento confermando della lotta al terrorismo e l’adozione di un sistema di governance digitale più inclusivo e democratico attraverso le Nazioni Unite. Yang ha inoltre sottolineato che “il raggruppamento è nato nella marea dell’ascesa collettiva dei mercati emergenti e dei paesi in via di sviluppo e rappresenta la direzione dell’evoluzione e dell’adeguamento del modello mondiale e dell’ordine internazionale”.

