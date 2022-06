Tentata violenza sessuale. S.Croce: accuse infondate. Assolto

Era stato accusato da due donne di tentata violenza sessuale. Il calvario è durato circa 12 anni. Tanti ce ne sono voluti per essere assolto a un uomo di 56 anni di Santa Croce Camerina, accusato di tentata violenza sessuale. Il Collegio Penale del Tribunale di Ragusa lo ha, infatti, ritenuto innocente con la formula “perchè il fatto non sussiste”. Il pubblico ministero si era espresso per non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Nel corso della lunga istruttoria, non era emerso nulla di concreto a carico dell’imputato, all’epoca dei fatti denunciati, 44enne. Secondo l’accusa, l’uomo avrebbe molestato sessualmente le due donne di 48 e 35 anni, tentando di abbracciarle e baciarle.

