Nulla di fatto per i referendum abrogativi sulla giustizia in Italia del 2022 che avevano come oggetto l’abrogazione di alcune norme sul funzionamento del sistema giudiziario italiano, si sono chiusi con una fumata nera. Il quorum non è stato raggiunto. L’affluenza anche a Modica, è stata nettamente inferiore al 50% più uno necessario affinché il risultato sia valido.

