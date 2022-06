Pelligra chiede la messa in sicurezza Via IV Aprile a Vittoria

E’ stata discussa ieri sera, durante la seduta del Consiglio comunale, l’interrogazione sulla messa in sicurezza del tratto stradale di via IV aprile a Vittoria. E’ stato il consigliere comunale Biagio Pelligra a presentare l’istanza e a sollecitare risposte alla Giunta municipale. “Si tratta – ha spiegato Pelligra – di una situazione molto delicata perché stiamo parlando della stessa strada in cui, nel luglio 2019, quindi ormai quasi tre anni fa, hanno perso la vita, uccisi da un Suv, i due cuginetti D’Antonio, Alessio e Simone, che stavano giocando sul marciapiede davanti all’uscio di casa. Inutile ricordare che stiamo parlando di un tratto viario particolarmente pericoloso a causa della sua conformazione e dell’alta velocità con cui molte autovetture e ciclomotori lo percorrono. Allo stato attuale, però, pur a fronte del gravissimo episodio di cui stiamo parlando che ha distrutto due famiglie e che ha sconvolto l’intera cittadinanza, non si è provveduto a mettere in sicurezza il tratto in questione anche con l’utilizzo di strumenti inibitori a limitare la velocità allo scopo di evitare il ripetersi di episodi così drammatici. Ieri sera, dall’Amministrazione comunale, ho ricevuto una risposta generica dicendo che si impegneranno ma senza anticipare alcun atto amministrativo o impegno di spesa al fine di intervenire per mettere in sicurezza il tratto. E’ chiaro che un riscontro simile non può ritenersi soddisfacente e spero che ci si possa dare da fare per risolvere la questione il prima possibile”.

