Su Tik Tok, approdano i Pink Floyd con le tracce di 15 album

(g.r.)

E’ trascorso esattamente mezzo secolo dal quando i Pink Floyd hanno varcato la soglia, mettendo piede negli Abbey Road Studios, iniziando a registrare il mitico brano, The Dark Side of the Moon, uno dei successi mondiali del gruppo londinese fondato a Londra nel 1965 dal cantante e chitarrista Syd Barrett, dal bassista Roger Waters, dal batterista Nick Mason e dal tastierista Richard Wright. Maggio, mese scelto per il debutto quindi che diventa memorabile. Tutti i 15 brani potranno essere utilizzati dai giovani e meno giovani nella riproduzione dei loro video.

Le parole espresse dal popolarissimo social network cinese:

“Oltre a condividere la loro musica senza tempo, i Pink Floyd pubblicheranno periodicamente contenuti video originali e noi non vediamo l’ora di proporli al nostro pubblico! Nella sua eccezionale carriera, la band si è sempre distinta per l’uso di spettacolari effetti visivi e già immaginiamo quali sorprese creative offrirà alla nostra community”.

Salva