Scuderi. Sanità a Vittoria e le speculazioni della Maggioranza

“Continuiamo a essere stanchi delle speculazioni di questa maggioranza, ancora di più quando queste stesse si riferiscono alla Sanità. Che ci siano dei problemi da risolvere è innegabile ma dare vita ad attacchi senza senso solo per mero consenso elettorale mi pare che non stia né in cielo né in terra”. E’ quanto afferma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Vittoria, Giuseppe Scuderi, replicando alle accuse del consigliere Salvatore Artini riguardanti la funzionalità del Pronto soccorso. “Tra l’altro – continua Scuderi – per la mia attività professionale, le problematiche sanitarie le vivo in prima persona. Casomai, ci sarebbe da chiedersi perché il presidente del Consiglio comunale continua a non inserire all’ordine del giorno una mia mozione riguardo l’emergenza sanitaria, quando invece si tratterebbe di un punto che permetterebbe di aprire la discussione in aula proprio sulla Sanità. Non si comprende perché Fiore ritenga tale mozione inammissibile mentre Artini si lamenta di disservizi sanitari. Ci vorrebbe un minimo di coerenza politica. Il rampante consigliere di maggioranza che lamenta disservizi scoprirebbe che il sottoscritto, pur essendo un dipendente Asp, non si è sottratto dal sottolineare le inefficienze di alcuni settori che vanno di certo migliorati. Detto questo, che cosa si vuole rimproverare all’attuale direzione generale? Il fatto di avere realizzato il nuovo Pronto soccorso in tempi celeri? Di avere gestito la pandemia in una città difficile come la nostra? Oppure vogliamo rimproverare la definizione delle procedure di nomina dei direttori delle seguenti Unità operative dell’ospedale Guzzardi: Terapia intensiva; Ostetricia e ginecologia; Ortopedia e traumatologia; Chirurgia vascolare; Pronto soccorso; Cardiologia; Neurologia? E, poi, ancora, ci sono da mettere in rilievo gli investimenti per una nuova terapia intensiva con 8 posti letto (5 quelli attuali), ormai prossima all’apertura. E, ancora, quelli per il nuovo Pronto soccorso che sta per aprire i battenti. Puntare il dito ha solo l’effetto di aumentare il rischio di aizzare gli incivili che picchiano il personale e distruggono il Pronto soccorso, così come, purtroppo, è accaduto nei mesi scorsi. E’ falso, al contrario di quello che sostiene Artini, che i pazienti aspettino per lunghissime ore. Siamo in linea con i tempi degli altri Pronto soccorso. E’ chiaro che ad aspettare di più sono i codici verdi che non dovrebbero accedere al Pronto soccorso. Ma il consigliere di maggioranza avrà mai il coraggio di dire che il filtro dei medici di famiglia in molti casi non funziona? Che l’assistenza territoriale con la scusa del Covid ha demandato ogni problematica al 118 e al Pronto soccorso di Vittoria? Che gli extracomunitari, pur avendo un servizio dedicato a loro, preferiscono ingolfare il Pronto soccorso dopo aver finito di lavorare? L’Asp ha indetto i concorsi per i medici del Pronto soccorso, per quelli che mancano al 118 e per gli anestesisti. Ma, purtroppo, continuano ad andare deserti. Piuttosto, perché la maggioranza non si adopera per tutte quelle situazioni che competono all’amministrazione comunale, a cominciare dal rifacimento del viale dell’ospedale che continua a rappresentare una vera e propria assurdità in una realtà urbana che si definisce civile?”.

