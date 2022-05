IMU sulle piattaforme Marine. Ne beneficerà anche Scicli

Anche Scicli come altri 25 Comuni italiani beneficeranno di un gettito fiscale per via delle piattaforme petrolifere che operano nel loro specchio di mare. In Sicilia, oltre a Scicli, sono interessate anche Gela e Butera.

Il decreto del ministero dell’Economia per l’individuazione dei Comuni a cui spetta il gettito dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Ai 26 comuni interessati spetterà l’incasso relativo all’imposta immobiliare sulle piattaforme marine relativa agli anni 2020 e 2021.

Le aziende che hanno già versato il tributo devono trasmettere al ministero la base imponibile e la cifra pagata per ciascuna infrastruttura. Cifra che è stata raccolta dal ministero dell’Interno. In seguito sarà lo stesso dicastero dell’Economia a comunicare ai singoli Comuni quanto incasseranno. A decorrere dal 2022 invece il versamento avverrà direttamente allo Stato.

Salva