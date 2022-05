Inclusione sociale: alla provincia di Ragusa 7 milioni di euro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la graduatoria di assegnazione delle risorse economiche, legate al Pnrr, al fine di favorire attività di inclusione sociale per soggetti fragili e vulnerabili, come famiglie e bambini, anziani non autosufficienti, disabili e persone senza fissa dimora.

I finanziamenti sono destinati agli Ambiti Sociali Territoriali (ATS), e attraverso essi, ai singoli Comuni e agli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali.

Agli ATS della provincia di Ragusa andranno complessivamente 7.248.000 euro, utili per attivare progetti che vanno incontro alle esigenze delle categorie più fragili della società e serviranno per ridurre gli squilibri tra Nord e Sud.

Nei mesi scorsi – ricorda la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (M5S), – avevo invitato i nostri ATS a cogliere questa occasione per rafforzare i servizi sociali e contrastare i fenomeni di marginalità in aumento a causa della crisi socioeconomica conseguente alla pandemia”.

Per quanto concerne la ripartizione delle risorse, ecco il dettaglio per la provincia di Ragusa:

per la linea Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, sono stati assegnati 211.500 euro rispettivamente all’ATS di Ragusa e di Modica;

per la linea Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari, sono stati assegnati 330.000 euro rispettivamente agli ATS di Ragusa e Modica;

per la linea di Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali, sono stati assegnati 210.000 euro rispettivamente agli ATS di Ragusa e Vittoria;

per la linea Percorsi di autonomia per persone con disabilità, sono stati assegnati due finanziamenti da 715.000 euro a Ragusa e uno di pari importo a Vittoria;

per la linea Povertà estrema- housing temporaneo per l’accoglienza delle persone in condizione di elevata marginalità, sono stati assegnati 710.000 euro rispettivamente agli ATS di Ragusa e Vittoria e infine per la linea Povertà estrema – Stazioni di posta per le persone senza fissa dimora, andranno 1.090.000 euro rispettivamente agli ATS di Ragusa e Vittoria.

