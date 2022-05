Il Blu Tennis Generali Modica batte Fiumefreddo in Serie D1

Comincia col botto la stagione del Blu Tennis “Generali Modica”, del Presidentissimo Sergio Abbate, che nella prima giornata di Serie D1 maschile regionale batte il coriaceo Tennis Club Fiumefreddo per 3/1. Il capitano del Blu Tennis, Tecnico Nazionale Fit Dario Mallia, 3.2, è stato il primo a scendere in campo contro il n. 1 avversario Alessio Ardizzone, suo pari classifica: match ad alti ritmi con Mallia che partiva forte andando sul 2/0 ma Ardizzone ribaltava il punteggio sul 4/2 in suo favore sfruttando il suo ottimo gioco di volo ed il suo dritto mancino molto fastidioso. Ma Mallia non ci stava e trovando maggiore solidità chiudeva il primo set per 6/4 e volava sul 4/2 nel secondo. Da lì Ardizzone trovava le forze per ribaltare il punteggio con maggiori variazioni che gli davano il 7/6 in suo favore nel secondo set. il terzo però vedeva un Mallia deciso a non mollare niente e con un eloquente 6/0 chiudeva la contesa tra gli applausi del pubblico presente. In contemporanea il neo acquisto dei giocatori pozzallesi, Paolo Rotta, 3.2, giocava un match ordinato e caparbio nel primo set contro il 3.5 Antonio Privitera vincendo per 6/1, mentre nel secondo soffrendo un pò portava a casa il match per 7/5 sfruttando gli ottimi e potenti fondamentali dal fondo ed un servizio potente ed incisivo. Nel terzo singolare esordiva in serie D1 il giovanissimo under 14 locale Antonio Donzella, che complice anche un po’ di emozione cedeva rapidamente al più grande under 16 Francesco Le Mura, 4.3 per 6/0 6/0. Sul 2/1 per i giocatori di Mallia era il doppio a diventare decisivo con il capitano e Paolo Rotta che davano 3/1 finale soffrendo un pò nel secondo set essendosi trovati sotto per 3/1 contro Privitera e Ninfa: punteggio finale del doppio 6/3 7/5. Importante a bordo campo il contributo ed il sostegno dei compagni d squadra del Blu Tennis non scesi in campo, Giorgio Sichera e Alessandro Cannata che fino all’ultimo hanno inictato chi giocava i matchs.

Domenica prossima sui campi di casa arriva il Nuovo Circolo Tennis Augusta, squadra tosta da affrontare con le molle, ma i giocatori del Blu Tennis Generali Modica proveranno a farsi trovare pronti a dare del filo da torcere.

