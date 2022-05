A Pozzallo musica e divertimento nel weekend del Primo Maggio

Si e’ conclusa con successo la 3 days of music, fun, show, dedicati alla musica, agli spettacoli e al puro divertimento a Pozzallo.

Sono stati tre giorni di entusiasmo, di fiducia e di positivita’esaltati anche dalla vittoria dell’Azzurra Basket che e’ stata promossa in serie c.

Una serie di eventi rivolti a cittadini e visitatori di ogni fascia d’eta’ che ha visto la citta’ di Pozzallo interamente coinvolta.

Da segnalare anche l’iniziativa promossa da Confcommercio Pozzallo – Mediterranean Crossroads, in collaborazione con Confcommercio provinciale Ragusa e patrocinata dal Comune di Pozzallo che ha registrato la presenza di alcuni operatori del turismo italiani e stranieri per promozionare le nostre bellezze territoriali, il nostro mare, le spiagge e il nostro cibo”.

Non solo workshop ma anche B2B con l’opportunità da parte di tutti i soggetti interessati di porre le basi per un futuro più prospero per l’intera realtà territoriale.

Grande soddisfazione dell’Assessore Sport, Turismo e Spettacolo, Pina Giardina: “il successo di queste manifestazioni scaturisce anche dalla collaborazione degli Uffici Comunali, delle Forze dell’Ordine, della Polizia Municipale, della Protezione Civile, dei volontari dell’Associazioni dei Carabinieri, della ditta Charlie Chaplin eventi, a tutti un sentito ringraziamento”.

La stagione estiva a Pozzallo e’ ufficialmente iniziata.

