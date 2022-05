Ginnastica artistica. Pioggia di medaglie per la Kudos Modica

Ottima performance per le ginnaste della Kudos Modica allenate dai tecnici Angelo Floridia, Cristina Rivarolo, Sabina Vindigni, Emanuela Terranova, Eugenia Cannata e Carla Cerruto, che sabato 30 aprile e domenica 01 maggio hanno preso parte alla seconda prova del Campionato Regionale Individuale Silver GAF organizzata dalla Federazione Ginnastica d’Italia, svoltasi a Ragusa presso la Scuola dello Sport CONI.

Una splendida rotazione agli attrezzi per Mavì Pitino che nella categoria LD, la più alta alla quale una ginnasta Allieva quarta fascia può partecipare nel circuito Silver, si aggiudica il gradino più alto del podio, mentre Martina Agosta si classifica al 4^ posto.

Fra le Junior prima fascia LD Ersilia Fidone si classifica al 1^ posto assoluto.

Nella categoria Junior seconda fascia LD, è Francesca Cerruto ad aggiudicarsi il 1^ posto seguita al 2^ posto dalla compagna di allenamento Ester Fidone

Sofia Cappello si classifica al 3^ posto fra le Allieve quarta fascia del campionato LC.

Fra le Junior prima fascia LC Francesca Careno si classifica al 3^ posto, mentre Adriana Viola si piazza al 4^ posto.

Miriam Cassarino si piazza all’8^ posto, nella categoria LC junior seconda fascia, seguita da Federica Blandini al 9^ posto.

Nella categoria Junior terza fascia LC 2^ posto per Sofia Maggio e 3^ posto per Martina Giannone.

Fra le Junior terza fascia LC3 Alessia Galazzo si classifica al 1^ posto.

Noemi Lorefice sale sul gradino più alto del podio nella categoria LB3 Junior prima fascia.

Primo posto anche per Alice Fiore fra le Junior seconda fascia LB3.

Carola Liuzzo si classifica al 2^ posto del campionato LB3 allieve terza fascia.

Fra le Allieve quarta fascia LB3 Costanza Lopes si classifica al 3^ posto.

Nella categoria LB3 Allieve seconda fascia 5^ posto per Serena Stracquadanio , 7^ posto per Ginevra Celestre e 12^ posto per Viola Cappello.

Tutte le ginnaste Kudos grazie ai risultati ottenuti hanno staccato il pass per le finali Nazionali.

