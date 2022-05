Rotary in Illusionism: spettacolo di beneficenza per ambulatorio sanitario

Si terrà questo giovedì lo spettacolo di magia, illusionismo e mentalismo organizzato dal Rotary club Modica, il cui ricavato sarà utilizzato per allestire un ambulatorio sanitario solidale organizzato e programmato in condivisione con l’Amministrazione comunale. L’arte dell’illusionismo e mentalismo faranno da cornice ad una serata ricca di sorprese per adulti e bambini grazie alla compagine artistica di Dimis, Marco Duca e Sathor, con la conduzione di Salvatore Cannata.

Lo spettacolo, come il progetto rotariano, vede il supporto di alcuni privati nonché della attuale amministrazione. Rappresenta il progetto punta di questo anno sociale per il club, cioè di servire la città anche attraverso un ambulatorio sanitario che possa effettuare visite specialistiche programmate e di primo livello agli utenti non sono nelle condizioni di effettuare le visite privatamente.

L’ambulatorio sarà inserito, a partire dal prossimo anno, all’interno di un progetto più vasto, le “Case di Paul Harris”, insieme ad altre tipologie si servizi.

“L’ambulatorio – conclude Giovanni Adamo, medico e Presidente del club – rappresenta il progetto cardine di quest’anno, ma per la complessità della sua organizzazione e la molteplice compagine di attori coinvolti partirà nei prossimi mesi autunnali”.

