Ragusa. Approvato dal Consiglio il Rendiconto di gestione 2021

Il Consiglio Comunale di Ragusa ha approvato, nella seduta del 26 aprile scorso, il Rendiconto di gestione 2021, ovvero il documento che delinea e verifica gli obiettivi raggiunti nel corso dello scorso esercizio.

In linea con la prassi instaurata dall’Amministrazione Comunale il rendiconto è stato approvato entro i termini di legge e poi continua la riduzione dei debiti (i residui passivi si sono dimezzati in poco più di due esercizi, da oltre 30 milioni a 15 milioni) e i tempi di pagamento sono di 25 giorni. Malgrado la sistematica riduzione delle imposte comunali e quindi un minore accertato si è riusciti ad aumentare la riscossione delle entrate proprie – che passano da 53,3 milioni di euro del 2020 ai 63,9 milioni di euro del 2021 – grazie alle tante misure regolamentari approvate, su proposta della Giunta nel 2021 dal Consiglio Comunale in materia di tributi locali ed in modo particolare gli avvisi bonari e la rateizzazione lunga e grazie al recupero dell’evasione in materia di tributi. Tra i diversi elementi positivi che emergono dal rendiconto, spicca anche l’estinzione del disavanzo da riaccertamento straordinario e un risultato positivo di gestione (avanzo di amministrazione) di €981.197,87. Questi risultati acquisiscono anche particolare valore in rapporto al fatto che le entrate da royalties che fino a 6 anni fa registravano entrate per oltre 28 milioni di euro in un anno, nel rendiconto 2021 si sono ridotte ad 1,5 milioni di euro.

“Si tratta – afferma il sindaco Giuseppe Cassì – di un risultato estremamente positivo, annunciato in sede di Bilancio di previsione e ora confermato. Azzerare il disavanzo straordinario da riaccertamento, previsto entro la scadenza del 2044, libera risorse per €594.034,64 annui, per un totale di oltre 13,6 milioni di euro dal 2022 al 2044. Questo risultato, unito all’avanzo di quasi 1 milione di euro, consente a Ragusa di avere solide basi su cui programmare il proprio futuro in un periodo invece ancora caratterizzato da incertezze socio-economiche. Le risorse aggiuntive che siamo riusciti a liberare non resteranno numeri sulla carta, ma saranno utilizzati principalmente lungo tre direttive: proseguire e ampliare l’opera di rigenerazione che la città sta già vivendo, sostenere il sociale, favorire il rilancio economico. Nel 2021 la fetta principale della spesa corrente è stata destinata alle politiche sociali, al decoro del territorio e allo smaltimento dei rifiuti. Importanti risorse sono state destinate al comparto della scuola e dell’istruzione, ai trasporti e mobilità, allo sviluppo economico, agli investimenti strutturali allo sviluppo strategico della città.”

“Il documento consuntivo mette nero su bianco il raggiungimento di tanti obiettivi che ci eravamo prefissati – dichiara l’assessore al Bilancio, Giovanni Iacono – sia in termini di contabilità e di bilanci dove sottolineo che tutti gli indicatori sono fortemente positivi e danno la misura oggettiva di un percorso virtuoso certificato anche dall’assenza di parametri di deficitarietà strutturale e sia in termini di servizi per la comunità, equità fiscale, tutela delle fasce più deboli, con significativi passi in avanti sotto l’aspetto del decoro e della tutela dell’ambiente. Un lavoro in corso e destinato a crescere, che tramite le tante opere in itinere e gli investimenti già programmati favorirà non solo la ripartenza dopo un periodo di rilevanza storica come quello pandemico, ma anche un nuovo sviluppo per Ragusa, che sta ritrovando il suo equilibrio, i suoi luoghi, le buone pratiche che ne hanno fatto un modello.”

