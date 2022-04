40º anniversario della gara di windsurf Malta-Pozzallo

Conferenza stampa oggi a Malta per la presentazione della gara di windsurf Malta-Pozzallo.

La delegazione pozzallese era formata dal sindaco Roberto Ammatuna, dall’Assessore allo Sport e Turismo Pina Giardina e dal Presidente della Lega Navale di Pozzallo Ing. Luigi Tussellino.

Nella conferenza stampa è intervenuto oltre all’organizzatore Wilfred Sultana, anche il Ministro dello Sport maltese On. Dr. Clifton Grima.

Nel suo intervento il Sindaco Roberto Ammatuna a sottolineato non soltanto l’importanza della data, si tratta del 40º anniversario, ma anche il grande significato, non solo sportivo, ma sociale, culturale oltreché storico dell’avvenimento.

I sempre più intensi rappoti tra Pozzallo e Malta iniziarono in quegli anni e oggi l’interscambio commerciale fra la nostra città e l’isola dei cavalieri ha raggiunto risultati importantissimi.

La gara si svolgerà il 6 maggio di quest’anno con la partenza da Malta e arrivo a Pozzallo nella tarda mattinata presso la rotanda del Lungomare Raganzino.

Salva