La musica torna al passato: riemergono rock e mondo vintage dei vinili

Sembra che la musica in Italia stia ritrovando una centralità che aveva perso da tempo. Lo testimonia anche l’Eurovision Song Contest – lo show musicale più visto nel mondo con un’audience globale di 200 milioni di persone – che quest’anno sarà ospitato a Torino grazie alla vittoria italiana dello scorso anno dei Måneskin che, dopo 31 anni, sono riusciti nell’impresa di riportare la manifestazione nel Bel Paese, facendo tornare alla ribalta il rock. Secondo idealo – portale internazionale leader in Europa nella comparazione prezzi – il ritorno al rock si evidenzia anche analizzando i dati del portale italiano: nel corso dell’ultimo anno, l’interesse per le chitarre elettriche ha doppiato quello per le chitarre acustiche, mentre le batterie elettroniche e i sintetizzatori hanno fatto registrare una crescita di interesse rispetto all’anno precedente, a differenza degli strumenti acustici – come pianoforti e bassi acustici – che invece hanno coinvolto molto meno la platea. Un pubblico, c’è da dirlo, sempre più giovane. Basti pensare che le ricerche musicali nel corso dell’ultimo anno hanno interessato per oltre il 15% le persone tra i 18 e i 24 anni, con un aumento di quasi 5 punti percentuali rispetto all’anno precedente.

Ma il ritorno al passato non si evince solo dal ritorno in scena del rock. Secondo idealo, infatti, sempre più importanza assume il mondo dei vinili, non più relegati a cimeli per collezionisti ma veri e propri strumenti di fruizione dell’odierno mercato musicale. Basti pensare che i giradischi sono al quarto posto tra i prodotti più cercati nell’intera categoria musica nel corso dell’ultimo anno, con oltre il 5% delle intenzioni di acquisto dell’intero comparto musicale.

Ma, ancora più interessante è vedere quali sono stati i vinili più cercati su idealo.it nel corso dell’ultimo anno e riscontrare che si tratta di 7 grandi classici del rock. In dettaglio:

Pink Floyd – Dark Side Of The Moon

Nirvana – Nevermind

Pink Floyd – The Wall (2011 Remaster)

Amy Winehouse – Back To Black

King Crimson – In the Court of the Crimson King

Bruce Springsteen – Born In The U.S.A.

Pink Floyd – Wish You Were Here (2016 Edition)

E si tratta di un fenomeno tutto italiano, a fronte di una predilezione per il pop nel resto d’Europa. Non per altro, secondo idealo, il vinile più cercato in UK è stato “Harry Stiles” di Harry Stiles, in Germania ed Austria l’atteso ritorno degli Abba con “Voyage”, mentre in Francia e Spagna “Sour” di Olivia Rodrigo.

Idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale internazionale, in particolare quelle relative ai Vinili. Periodo: da aprile 2021 a marzo 2022. Paesi: Germania, Francia, Spagna, Regno Unito e Austria.

