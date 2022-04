Si ad atto d’indirizzo per collegare Ragusa al cimitero di Marina

Dopo che, per problemi di spazio nel camposanto centrale e in quello di Ibla, alcune persone si sono viste costrette a seppellire i loro cari al cimitero comunale di Marina di Ragusa, è emersa l’esigenza di garantire un collegamento periodico con questo sito che sorge alle porte della frazione rivierasca. “Per questo motivo – affermano i capigruppo consiliari di Pd e Cinque Stelle, rispettivamente Mario Chiavola e Sergio Firrincieli – a ottobre era stato presentato, dal capogruppo Pd, un atto di indirizzo per l’istituzione di un bus navetta periodico che consentisse a queste persone di potere raggiungere le tombe dei loro cari per poterli onorare. Lasciando stare il fatto che da ottobre l’atto di indirizzo è stato discusso solo nella seduta di ieri, l’Amministrazione ha opposto una serie di problematiche rispetto alla volontà espressa dall’opposizione motivandola con difficoltà dovute ai costi che, per attivare un servizio del genere, sarebbero eccessivamente onerosi per le tasche del Comune”. A fronte di ciò, l’idea del capogruppo Firrincieli di intervenire nei confronti della ditta di trasporti che attualmente garantisce il collegamento tra Ragusa e Marina. “Al fine, infatti, di evitare la bocciatura dell’atto, è stata suggerita l’opportunità – chiariscono ancora Chiavola e Firrincieli – di interloquire con la ditta per fare in modo che la stessa possa effettuare, almeno due volte alla settimana, una piccola deviazione, sia all’andata che al ritorno, in periodo antimeridiano, per arrivare sino a dinanzi al cimitero. A fronte di tale evenienza, che secondo noi si può attuare senza colpo ferire, l’atto di indirizzo è passato all’unanimità, con la firma anche del capogruppo di maggioranza, a testimonianza della bontà dell’idea. Ora, ci aspettiamo che l’amministrazione comunale si muova di conseguenza e che quanto previsto dall’atto di indirizzo possa essere attuato”.

