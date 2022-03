Contributi con i Fondi ex Insicem ad altre 49 imprese ragusane

Il Settore Sviluppo Economico del comune di Ragusa ha concluso il procedimento riguardante la manifestazione di interesse relativa all’erogazione dell’ultima trance dei contributi con fondi ex Insicem per i mutui contratti o in essere delle imprese nell’anno 2020 e 2021 e con determinazione n. 1846 del 24 marzo 2022 ha ammesso a contributo n. 49 delle 56 istanze presentate dalle imprese per un importo complessivo di 142.482,23 euro.

“Abbiamo ultimato la procedura – dichiara il vice sindaco con delega allo sviluppo eonomico Giovanna Licitra – e per l’erogazione delle somme ai beneficiari, attendiamo l’accreditamento dell’intero dell’importo da parte del Libero Consorzio di Ragusa. Rendo noto inoltre, che il Settore Sviluppo Economico ha provveduto, nel corrente mese, a completare gli atti necessari finalizzati allo scorrimento della graduatoria di n. 11 imprese aventi diritti all’erogazione del contributo di cui all’avviso pubblico del 27 maggio 2021. L’importo ed il numero complessivo delle imprese che hanno beneficiato dei contributi dei fondi ex Insicem è stato di 50.610,85 euro relativamente alla prima trance del contributo in conto interesse (anno 2020) ed ha interessato 26 imprese; la seconda trance (anno 2021) è stata invece di 190.901,43 euro di cui hanno beneficiato 68 imprese mentre la terza trance, comprensiva dello scorrimento sopracitato, è stata di di euro 125.945,89 interessando 42 imprese.”

“Ringrazio – aggiunge il Vice sindaco Licitra – per l’ampia disponibilità e la collaborazione dimostrata verso un settore ampiamente colpito dall’emergenza Covid19 il Commissario straordinario del Libero Consorzio di Ragusa ed esprimo viva soddisfazione per il raggiungimento di tale obiettivo che si traduce nell’erogazione di un contributo in conto interesse complessivo pari ad euro 509.940,40, erogato a 185 imprese ragusane, al quale si aggiunge il contributo in conto capitale riconosciuto ad altre 7 imprese per importo di 105.000,00 euro, il cui procedimento per l’erogazione delle somme è in definizione da parte del Libero Consorzio della Provincia di Ragusa.”

Presso la sede dell’assessorato Sviluppo Economico sono in fase di perfezionamento altre iniziative che interessano l’intero comparto economico della Città.

Per ulteriori informazioni, ci si può rivolgere al responsabile del Servizio per i Fondi Ex Insicem dott. Salvatore Ferro, mail: s.ferro@comune.ragusa.it telefono :0932/676450..

Salva