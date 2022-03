Modica, incidenti in Via Nazionale. Auto rischia di precipitare

Un fine settimana che solo per fortuna non ha fatto registrare tragedie. In particolare in Via Nazionale a Modica, nel breve giro di alcune ore, tra sabato sera e domenica mattina, ha visto tra diversi incidenti stradali. Nel primo si sono scontrati una mini car e un’utilitaria con cinque persone ferite e l’intervento della polizia. Domenica mattina, un’autovettura è finita contro la parete rocciosa ma non ci sono stati feriti.

Chi ha rischiato di più è stata una Mercedes, condotta da una donna. Sempre a causa della strada viscida per la pioggia, la conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo prima sul marciapiede e poi sfondando il muro che si affaccia su un terrapieno profondo almeno cinque metri.

Salva