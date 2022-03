Nel 2022 schizzano in alto i prezzi delle case a Milano

Le previsioni dicono che nel 2022 i prezzi delle case a Milano aumenteranno mediamente del 4,2%, con il prezzo medio che arriverà a toccare i 5.107 euro al metro quadro. Si tratta di un vero e proprio boom immobiliare, come non si vedeva da tempo. La prima impennata dei prezzi delle case nel capoluogo lombardo si era registrata alla fine del 2021.

Sono diversi i motivi che hanno portato all’aumento dei prezzi, primo fra tutti la crescente richiesta del mercato. Grazie agli incentivi del Governo per l’acquisto della prima casa, ed alla parallela crescita dei prezzi degli affitti, molte persone hanno scelto e stanno scegliendo di investire a lungo termine, preferendo prendere un mutuo per acquistare casa piuttosto che spendere cifre mostruose per un affitto. La Pandemia ha cambiato le abitudini degli italiani, ed anche grazie a novità come lo Smart Working la casa è tornata al centro della vita quotidiana

Milano la metropoli più cara

Tra le metropoli italiane Milano si conferma la più cara d’Italia, con il prezzo al metro quadro che nel 2022 arriverà a toccare i 5.107 euro. L’aumento più significativo è previsto per Torino, dove ci si aspetta un +5,3% nel 2022, con il prezzo al metro quadro che arriverà a 1.994 euro. Registreranno un aumento anche Bari (+1,8%) e Bologna (+1,2%), mentre sono previsti dei cali significativi a Catania (-4,8%), Firenze (-3,6%) e Palermo (-3,2%).

I quartieri più richiesti a Milano

Quello di North of Loreto, per tutti semplicemente NoLo, è uno dei quartieri più in crescita del capoluogo lombardo. Nel corso degli ultimi anni NoLo c’è stato sottoposto ad un’intensa gentrificazione, che ha portato ovviamente ad un aumento dei prezzi delle case.

Il quartiere che nel 2022 dovrebbe far registrare l’aumento più significativo dei prezzi è Corvetto (è atteso un +8,9%), dove i prezzi delle case al metro quadro dovrebbero raggiungere i 3.475 euro. Chi è alla ricerca di investimenti immobiliari dovrà guardare anche anche alle zone di Turro e Viale Certosa, per le quali ci si attende un aumento del prezzo al metro quadro pari rispettivamente all’8,4% ed al 7,9%. I prezzi più alti di Milano saranno ancora quelli delle case del centro, che a fine anno potrebbero superare i 9.600 euro al metro quadro.

Uno sguardo all’estero

Fuori dai confini nazionali il mercato immobiliare aveva fatto registrare un aumento dei prezzi già lo scorso anno, in particolar modo negli Stati Uniti, dove due metropoli come Miami e Los Angeles avevano fatto registrare rispettivamente un aumento del 21% e del 20%. Il trend per entrambe le metropoli sarà positivo anche nel 2022, ma con numeri leggermente più bassi (+10% Miami e +5,5% Los Angeles).

