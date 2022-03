Modica. Inaugura il restauro del dipinto di S.Nicola a S.Pietro

Sono stati conclusi i lavori di restauro della tela raffigurante San Nicola e i tre generali, ritrovata tre anni fa nel Duomo di San Pietro a Modica. Domenica l’inaugurazione. L’importante opera, testimonianza dell’antico culto della città al Santo di Myra oggi più che mai attuale, conferma la vicinanza della religiosità modicana a quella orientale, già attestata dalla presenza di sei dottori della chiesa di Oriente sulla volta del tempio di San Pietro Apostolo di Modica per un cammino, come insegnato da San Nicola, ispirato ai valori del dialogo, della fratellanza e dell’incontro.

La riscoperta della tela proprio in questo momento storico, nel quale la fratellanza con e tra i popoli orientali è ancora più indispensabile può diventare una preziosa occasione per riflettere sulla necessità di percorsi comuni di fede nell’ottica dell’unità dei cristiani.

Il restauro è stato eseguito da Gaetana Ascenzo, diretto dalla Soprintendenza dei Beni Culturali di Ragusa con il patrocinio della diocesi di Noto e dell’Amministrazione comunale di Modica, realizzato grazie al contributo della Banca Agricola Popolare di Ragusa, del Lions Club Modica, del Rotary Club Modica, dell’Inner Wheel Ragusa Contea di Modica e dell’Associazione Piero Iemmolo. Lo svelamento dell’opera avverrà Domenica 13 Marzo alle ore 19.30 nel Duomo di San Pietro.

Media partner l’Associazione Petra Mazzara e l’associazione La via delle Collegiate.

Salva